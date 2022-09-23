СБУ затримала на деокупованій Харківщині заступницю-втікачку мера Вовчанська

67-річна громадянка, обіймаючи посаду першої заступниці Вовчанського міського голови, добровільно надавала допомогу представникам РФ під час тимчасової окупації міста

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років

Служба безпеки України затримала ще трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, у тому числі й втікачку-заступницю мера Вовчанська. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Цього разу йдеться про двох мешканців Куп’янська, які з ідейних переконань стали «поліцейськими», та віцемерку Вовчанська, раніше оголошену у розшук за звинуваченням у державній зраді», – зазначили в СБУ.

Усіх трьох зловмисників співробітники СБУ затримали у межах стабілізаційних заходів - під час комплексного оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківщини.

Встановлено, що 36-річний і 31-річний мешканці Куп’янська після тимчасової окупації ініціативно влаштувалися у так звані «правоохоронні органи».

На початку липня їх обох призначили на посади «виконуючими обов’язки поліцейського взводу патрульної служби».

Відтоді зловмисники активно допомагали ворогові у підтриманні «нових порядків» на захопленій території, у тому числі й вчиняли репресії проти патріотично налаштованих громадян.

Наразі їм оголошено про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Інша зрадниця – 67-річна громадянка, обіймаючи посаду першої заступниці Вовчанського міського голови, добровільно надавала допомогу представникам РФ під час тимчасової окупації міста.

Зокрема, вона склала і передала представникам російсько-окупаційних військ списки учасників Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил на Сході України; патріотично налаштованих громадян та активістів-членів проукраїнських організацій Вовчанська.

Використовуючи надані їй повноваження, зловмисниця забезпечувала військових ЗС РФ будівельними матеріалами для зведення укріплень.

Крім того, вона агітувала місцевих мешканців підтримувати окупаційний режим та особисто брала участь у знятті прапора України з адміністративних будівель міста.

У липні слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, та оголосили її у розшук.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вона затримана, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, російські війська обстріляли нещодавно звільнене місто Вовчанськ у Харківській області. Загинула одна людина.