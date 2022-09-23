Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ ідентифікувала більше 1,5 тис. осіб, причетних до «референдумів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ ідентифікувала більше 1,5 тис. осіб, причетних до «референдумів»
фото ілюстративне

Правоохоронці отримали повний список ворожих поплічників, які погодились очолити так звані «виборчі комісії»

Служба безпеки перехопила документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Згідно з отриманими матеріалами, встановлено особи більше тисячі російських силовиків, яких планують залучити до «охорони» заходів псевдоголосування. Серед них підрозділи росгвардії, воєнної поліції РФ та російського МНС. Встановлено, що допомагати їм мають зрадники і колаборанти, які увійшли до складу створеного окупантами «главного управлєнія мвд по Запорожской області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для контролю за поведінкою учасників незаконного голосування кремлівські організатори планують залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм, підконтрольних спецслужбам РФ.

Крім того, співробітники СБУ отримали повний список ворожих поплічників, які добровільно погодились очолити так звані «тєріторіальниє ізбіратєльниє комісії». Наразі ідентифіковано більше 390 колаборантів. Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності, їх установчі дані та місця перебування.

У межах кримінального провадження за:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб.

СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Головне управління розвідки також заявило, що володіє повним спектром задокументованої інформації щодо колаборантів, які співпрацюють з окупантами з детальним переліком «їхніх заслуг перед Росією». Відповідні списки було підготовлено на підставі інформації, здобутої оперативним шляхом, у тому числі за допомого агентури в органах влади та силових структурах РФ.

«На тимчасово окупованих територіях України деякі громадяни різною мірою співпрацюють з ворогом, беруть участь в роботі окупаційних адміністрацій, видають противнику українських патріотів, яких згодом арештовують, жорстоко катують та вбивають», – додають у розвідці.

Нагадаємо, сьогодні окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський дав поради українцям щодо поведінки під час псевдореферендумів.

Раніше рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму». А згодом і спосіб, як збільшити явку.

Читайте також: Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
Теги: розвідка росія окупанти СБУ референдум Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 вересня на окупованих територіях України розпочинаються «референдуми»
На окупованих територіях почалися «референдуми»
Сьогодні, 09:27
У тих, хто взяв участь у «референдумі», можуть бути потім юридичні проблеми
«Референдум» на окупованих територіях: влада дала поради українцям
Сьогодні, 09:48
Голосування на псевдореферендумах триватиме до 27 вересня
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
Сьогодні, 12:49

Події в Україні

СБУ ідентифікувала більше 1,5 тис. осіб, причетних до «референдумів»
СБУ ідентифікувала більше 1,5 тис. осіб, причетних до «референдумів»
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
«Референдум» на Запоріжжі: рашисти привезли масовку з Криму
«Референдум» на Запоріжжі: рашисти привезли масовку з Криму
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 23 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 23 вересня
Окупанти вдарили по Торецьку: серед постраждалих діти (фото)
Окупанти вдарили по Торецьку: серед постраждалих діти (фото)
Герой «Азовсталі» звернувся до українців із проханням
Герой «Азовсталі» звернувся до українців із проханням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
102K
Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації
94K
Розвідка назвала країни, які постраждають у разі ядерного удару РФ
78K
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
64K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
52K
Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту