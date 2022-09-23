СБУ ідентифікувала більше 1,5 тис. осіб, причетних до «референдумів»

Правоохоронці отримали повний список ворожих поплічників, які погодились очолити так звані «виборчі комісії»

Служба безпеки перехопила документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Згідно з отриманими матеріалами, встановлено особи більше тисячі російських силовиків, яких планують залучити до «охорони» заходів псевдоголосування. Серед них підрозділи росгвардії, воєнної поліції РФ та російського МНС. Встановлено, що допомагати їм мають зрадники і колаборанти, які увійшли до складу створеного окупантами «главного управлєнія мвд по Запорожской області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для контролю за поведінкою учасників незаконного голосування кремлівські організатори планують залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм, підконтрольних спецслужбам РФ.

Крім того, співробітники СБУ отримали повний список ворожих поплічників, які добровільно погодились очолити так звані «тєріторіальниє ізбіратєльниє комісії». Наразі ідентифіковано більше 390 колаборантів. Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності, їх установчі дані та місця перебування.

У межах кримінального провадження за:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб.

СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Головне управління розвідки також заявило, що володіє повним спектром задокументованої інформації щодо колаборантів, які співпрацюють з окупантами з детальним переліком «їхніх заслуг перед Росією». Відповідні списки було підготовлено на підставі інформації, здобутої оперативним шляхом, у тому числі за допомого агентури в органах влади та силових структурах РФ.

«На тимчасово окупованих територіях України деякі громадяни різною мірою співпрацюють з ворогом, беруть участь в роботі окупаційних адміністрацій, видають противнику українських патріотів, яких згодом арештовують, жорстоко катують та вбивають», – додають у розвідці.

Нагадаємо, сьогодні окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

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