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Бойовики «Л/ДНР» вимагають негайного «референдуму» про входження до Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бойовики «Л/ДНР» вимагають негайного «референдуму» про входження до Росії
фото з відкритих джерел

Окупанти закликали ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника негайно провести «референдум»

Громадська палата «Л/ДНР» просить ватажка Дениса Пушиліна негайно провести «референдум» щодо входження до складу Росії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Глава «палати» Олексій Кофман заявив про бажання учасників «ДНР» бачити між «республікою» та Україною кордон Росії.

«Прошу главу республіки Дениса Володимировича Пушиліна та «Народну раду ДНР»ухвалити відповідне «історичне» рішення про негайне проведення «референдуму»», – сказав він.

За кілька годин з аналогічним зверненням виступили бойовики «ДНР», які також підготували звернення до ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна від «громадської палати». «Громадська палата ЛНР звернулася до глави республіки з ініціативою негайно провести референдум про визнання її суб'єктом Російської Федерації», – ідеться в повідомленні.

Тим часом, рашисти згорнули процес підготовки до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонської області і вже не називають дати незаконного голосування. 

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Теги: Денис Пушилін росія «ДНР» окупація «ЛНР»

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