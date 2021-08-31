Бойовики обстріляли українських бійців під Нью-Йорком

Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби чотири рази порушили режим припинення вогню в районі операції Об'єднаних сил. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

Поблизу Нью-Йорка Донецької області збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Широкиного ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.

Неподалік Красногорівки окупанти здійснили обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що селище міського типу Нью-Йорк розташоване на відстані 42 км від районного центру міста Бахмут. У ньому проживає близько дванадцяти тисяч жителів.

1 липня Верховна Рада ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк. Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на смт Новгородське президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року