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    Бойовики обстріляли українських бійців під Нью-Йорком

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    Окупанти знову обстріляли Нью-Йорк на Донеччині
    Фото: ООС

    Російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів

    Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби чотири рази порушили режим припинення вогню в районі операції Об'єднаних сил. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

    Поблизу Нью-Йорка Донецької області збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    У напрямку Широкиного ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.

    Неподалік Красногорівки окупанти здійснили обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Нагадаємо, що селище міського типу Нью-Йорк розташоване на відстані 42 км від районного центру міста Бахмут. У ньому проживає близько дванадцяти тисяч жителів.

    1 липня Верховна Рада ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк. Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на смт Новгородське президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ армія Нью-Йорк Донеччина обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики обстріляли українських бійців під Нью-Йорком