Стратегія деокупації Криму змінилась. Відомий дипломат пояснив чому

на думку дипломата, настав час змінювати стратегію деокупації Криму

На думку Чалого, Захід виявився нездатним достатньою мірою впливати на РФ, а вона – більш стійкою, ніж очікувалося

«Конфронтаційна» стратегія у питанні повернення Україною окупованого РФ Криму виявилася неефективною. Про це в ефірі телеканалу «Наш» заявив колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий.

На його думку, поступове послаблення Росії консолідованими зусиллями України та Заходу, яке у подальшому могло би привести до розвалу РФ, не відбувається, тому Україні слід шукати інші способи відновлення своєї територіальної цілісності.

«Сьогодні очевидно, що ця стратегія дійшла до свого логічного кінця, вона перебудовується, з двох причин: захід виявився нездатним, а Росія виявилася більш стійкою», – вважає Чалий.

Дипломат упевнений, що Україна також не може домовитися із РФ щодо півострову через принципову позицію Москви.

Чалий вважає, що ситуацію могли би змінити успіхи України у побудові успішної держави, до якої захотіли б приєднатися всі російські регіони.

Нагадаємо, експредставник Держдепу США з питань України Курт Волер заявив, що кримчани не робили вільного вибору стати частиною Росії, це була цілеспрямована російська операція із захоплення півострову.

Читайте також: