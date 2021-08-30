Гранати та набої: на Київщині виявили величезний схов із боєприпасами (фото)

Експерти мали намір з'ясувати та виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів

Усі вилучені речові докази співробітники правоохоронних структур направили на проведення відповідних експертиз

У Броварах на Київщині місцевий житель знайшов схрон із вибухівками. Після обшуку правоохоронці виявили, що там 988 набоїв, гранати й деталі до автоматів. Причетних розшукує поліція. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Боєприпаси і деталі до зброї знайшли у занедбаній будівлі. На місці працювали поліція та піротехніки.

«Правоохоронці виявили гранату Ф-1, чотири гранати РГД-5, тротилові шашки, гранату «ВОГ» та два запали «УЗРГМ». У знахідці були також 988 набоїв різного калібру, магазин до АК-74 з набоями калібру 5,45 мм

Усі вилучені речові докази співробітники правоохоронних структур направили на проведення відповідних експертиз. Фахівець вибухотехнічної служби обстежив навколишню місцевість. Експерти мали намір з'ясувати та виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами.

До слова, на Чернігівщині СБУ викрила підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї.

Тим часом, на позиціях Збройних сил України під тимчасово окупованою Горлівкою на Донеччині виявлена нова версія російської міни ПОМ-2, яку закинули туди російські гібридні сили. Окупанти забули видалити код заводу-виробника з боєприпасу.