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    РПЦ вже не приховує, що головна мета Росії – захоплення земель

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    Глава сектора парафіяльних шкіл релігійної освіти Єкатеринбурга Ганна Богданова зробила заяву, яку не спростовує керівництво РПЦ&nbsp; - РПЦ вже не приховує, що головна мета Росії – захоплення земель
    Глава сектора парафіяльних шкіл релігійної освіти Єкатеринбурга Ганна Богданова зробила заяву, яку не спростовує керівництво РПЦ 
    Скріншот з відео

    Московська церква відкрито заявляє про свої загарбницькі наміри

    У РФ глава сектора парафіяльних шкіл релігійної освіти Єкатеринбурга Ганна Богданова заявила, що Росія повинна розширювати свої території. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Богданова вважає, що розширення територій є головним завданням російської держави. На її думку, Росія повинна робити це нібито для того, щоб на захоплені землі потім приходили «святі» і там молилися.

    «Завдання держави – це приєднати землі до Росії, збільшити територію, захопити народ. А завдання Святої людини-освятити цю землю», – уточнила вона.

    За словами Богданової, освоєння земель Росією при цьому не є головним, оскільки на нові захоплені землі прийдуть православні священики, які будуть молитися.

    Заяву жінки прокоментував опальний протодиякон Андрій Кураєв, заборонений до служіння московським патріархом Кирилом. Кураєв заявив, що «феодалізм» такого роду російські педагоги поширюватимуть у школах серед дітей.

    Також нагадаємо, що РПЦ хоче в школах створювати православний ІДІЛ.

    Минулого тижня стало відомо, що суперзірка російського кіно пішла у монастир.

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    Теги: Росія окупанти церква РПЦ Російська православна церква в Україні окуповані території
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    РПЦ вже не приховує, що головна мета Росії – захоплення земель