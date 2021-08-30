РПЦ вже не приховує, що головна мета Росії – захоплення земель

Московська церква відкрито заявляє про свої загарбницькі наміри

У РФ глава сектора парафіяльних шкіл релігійної освіти Єкатеринбурга Ганна Богданова заявила, що Росія повинна розширювати свої території. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Богданова вважає, що розширення територій є головним завданням російської держави. На її думку, Росія повинна робити це нібито для того, щоб на захоплені землі потім приходили «святі» і там молилися.

«Завдання держави – це приєднати землі до Росії, збільшити територію, захопити народ. А завдання Святої людини-освятити цю землю», – уточнила вона.

За словами Богданової, освоєння земель Росією при цьому не є головним, оскільки на нові захоплені землі прийдуть православні священики, які будуть молитися.

Заяву жінки прокоментував опальний протодиякон Андрій Кураєв, заборонений до служіння московським патріархом Кирилом. Кураєв заявив, що «феодалізм» такого роду російські педагоги поширюватимуть у школах серед дітей.

Також нагадаємо, що РПЦ хоче в школах створювати православний ІДІЛ.

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