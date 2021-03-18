Бунт у Лук'янівському СІЗО: суд звільнив з-під варти ще двох ексбійців «Торнадо»

Колишнім бійцям «Торнадо» змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти двох колишніх бійців нині розформованої спецроти Міністерства внутрішніх справ «Торнадо» Микиту Куста та Максима Глєбова. Їх обвинувачували у справі щодо бунту засуджених у Лук'янівському СІЗО влітку 2018 року.

Про це hromadske повідомив адвокат Руслан Сушко.

Так, ексбійцям «Торнадо» змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Судді частково задовольнити клопотання прокурорів про продовження тримання під вартою. Водночас за клопотанням адвокатів про те, аби обвинувачених звільнили з-під варти та передали на поруки, відмовили.

«Найголовніше стратегічне рішення, що люди вийшли з в'язниці. Я тлумачу це як початок кінця цієї ганебної справи», – сказав адвокат Сушко.

Так, Максима Глєбов перебуватиме під цілодобовим арештом у Києві, а Микита Куст – у Боярці.

Нагадаємо, раніше Шевченківський райсуд Києва звільнив з-під варти ще двох обвинувачених «торнадівців»: Анатолія Пламадялу та Бориса Гульчука.

Всього у справі дев’ять обвинувачених: вісім ексбійців «Торнадо» та один експрацівник Лук’янівського СІЗО Павло Бистрицький, який, за даними слідства, допомагав масовому заворушенню засуджених. Бистрицький наразі також перебуває під домашнім арештом.

Нагадаємо, 9 серпня 2018 року у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори ексбійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з ексбійцями. Ексбійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації.

16 серпня стало відомо, що після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО.

У жовтні 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадження щодо вчинення масових заворушень ексбійцями роти «Торнадо» у Київському слідчому ізоляторі.