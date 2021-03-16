Суд над Антоненком перенесено через хворобу начальника варти

Андрія Антоненка 16 березня не доставили до суду

Наступне засідання призначене на 23 березня

Фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка не змогли доставити до зали суду через хворобу начальника варти Нацгвардії. У зв’язку з цим засідання у справі відклали до 23 березня.

Як розповів адвокат Антоненка Дмитро Круговий, Антоненка не змогли привезти через нібито хворобу одного з конвоїрів.

«Андрія (Антоненка – ред.) не доставили. Засідання починають у режимі відеоконференції», – розповів він.

Як повідомляє «Суспільне», хворобу виявили у начальника варти Національної гвардії. У нього виявили коронавірус.

Суд запропонував провести засідання у форматі відеоконференції, проте Антоненко та його захист виступили проти. Через це суд ухвалив рішення закрити засідання.

Наступне засідання у справі призначене на 14:00 23 березня.

Додамо, що біля Лук'янівського СІЗО зібралося сьогодні чимало людей, які прийшли підтримати ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка.

Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.

Як відомо, в причетності до вбивства Шеремета підозрюють лікарку Юлію Кузьменко, волонтерку Яну Дугаров і військового Андрія Антоненко.

Раніше повідомлялось про те, що Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала фігурантку справи, дитячого кардіохірурга, волонтера Юлію Кузьменко кандидатом у народні депутати України від партії «Європейська солідарність» на довиборах до Верховної ради у 50-му окрузі.