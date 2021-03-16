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    Суд над Антоненком перенесено через хворобу начальника варти

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    Андрія&nbsp;Антоненка 16 березня не доставили до суду - Суд над Антоненком перенесено через хворобу начальника варти
    Андрія Антоненка 16 березня не доставили до суду
    Фото: Free Riff

    Наступне засідання призначене на 23 березня

    Фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка не змогли доставити до зали суду через хворобу начальника варти Нацгвардії. У зв’язку з цим засідання у справі відклали до 23 березня.

    Як розповів адвокат Антоненка Дмитро Круговий, Антоненка не змогли привезти через нібито хворобу одного з конвоїрів.

    «Андрія (Антоненка – ред.) не доставили. Засідання починають у режимі відеоконференції», – розповів він.

    Як повідомляє «Суспільне», хворобу виявили у начальника варти Національної гвардії. У нього виявили коронавірус.

    Суд запропонував провести засідання у форматі відеоконференції, проте Антоненко та його захист виступили проти. Через це суд ухвалив рішення закрити засідання.

    Наступне засідання у справі призначене на 14:00 23 березня.

    Додамо, що біля Лук'янівського СІЗО зібралося сьогодні чимало людей, які прийшли підтримати ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка.

    Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.

    Як відомо, в причетності до вбивства Шеремета підозрюють лікарку Юлію Кузьменко, волонтерку Яну Дугаров і військового Андрія Антоненко.

    Раніше повідомлялось про те, що Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала фігурантку справи, дитячого кардіохірурга, волонтера Юлію Кузьменко кандидатом у народні депутати України від партії «Європейська солідарність» на довиборах до Верховної ради у 50-му окрузі.

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    Теги: АТО суд СІЗО вбивство адвокат Павло Шеремет розслідування Андрій Антоненко Дмитро Круговий коронавірус
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