Навальний написав перший пост з «справжнього концтабору»

Олексій Навальний опублікував новий пост в Instagram, супроводивши його фотографією своєї свіжовиголеної голови

Російська тюремна система змогла «здивувати» Олексія Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов на зв’язок після переведення з СІЗО Кольчугіно у виправну колонію Покров у Володимирській області РФ.

Політик опублікував новий пост в Instagram, супроводивши його фотографією своєї свіжовиголеної голови.

За його словами, російська тюремна система змогла його «здивувати»: «Не уявляв, що можна влаштувати справжній концтабір за 100 км від Москви».

«Ніякого насильства і навіть натяку на нього я поки не бачив, хоча по напружених позах засуджених, які стоять струнко і тих, хто боїться зайвий раз повернути голову, я легко вірю численним історіям про те, що тут, в ІК-2 Покров, зовсім недавно людей до напівсмерті забивали дерев'яними молотками. Зараз методи змінилися, і, чесно скажу, я навіть не пригадаю місця, де всі розмовляють настільки ввічливо і в якомусь сенсі привітно. Я так собі і називаю свій новий будинок – «наш доброзичливий концтабір», – написав Навальний.

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Він розповів, що йому поголили голову, а в акаунті опублікована його стара фотографія з коротким волоссям.

Раніше 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.