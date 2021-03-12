До Одеського СІЗО намагалися пронести наркотики у моркві (фото)

Крім марихуани та «Лірики» в схованці виявлено невідомі речовини

Шість морквин та кілька рулонів туалетного паперу, всередині яких були сховані наркотики, намагалася передати утримуваним в одеському СІЗО відвідувачка. Про це повідомляє IT-3 з посиланням на прес-службу ГУ «Одеський ізолятор».

В сі пакети мали своїх адресатів

Загалом арештанти мали отримати 14 пакетиків марихуани, 21 таблетку «Лірики», 10 перемотаних ізолентою пакетиків і два білих пакунки з невизначеною поки що кристалічною речовиною.

Зазначається, що пакети жінка дбайливо підписала: «Слава», «Друг», та інші імена і призвиська одержувачів. Повідомляється, що співробітники СІЗО викликали слідчо-оперативну групу, знахідку відправили на експертизу.

Як повідомлялося раніше, увечері 27 лютого в одеському слідчому ізоляторі на Водопровідній вулиці сталася пожежа. В цьому ізоляторі також перебуває засуджений до семи років увʼязнення громадський активіст Сергій Стерненко, вирок якому викликав масові акції протесту у країні та за кордоном.