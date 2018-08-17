Бунт «Торнадо»: Мін’юст звільнив усе керівництво Лукянівського СІЗО



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Щодо двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження

Після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лукянівського СІЗО.

Про це повідомив народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук у четвер на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно, мені повідомили, що в Мін’юсті ухвалено рішення про звільнення всього керівного складу Лукянівського СІЗО. Це пов’язано з подіями в Лукянівці під час етапування в інші місця позбавлення волі ув’язнених бійців спец роти «Торнадо», - написав Мосійчук.

Водночас депутат зазначив, що, на його думку, «покарання мають понести виключно ті з працівників СІЗО хто дійсно винен в порушені режиму утримання в’язнів».

Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.

Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.

10 серпня щодо двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження через їхню допомогу екс-бійцям розформованої спецроти «Торнадо».