Чи трощив генерал Дука телефони сокирою? Суд оцінив твердження Антикорупційної прокуратури

Генерал-майор СБУ може вдатись до будь-яких способів знищення чи спотворення речей та документів. Такий ризик суд вважає доведеним

У справі підозрюваного генерал-майора Служби безпеки Сергія Дуки з’явилися нові подробиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду, яка є у розпорядженні редакції.

Зокрема, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько критично оцінив доводи прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який наполягав на знищенні підозрюваним силовиком своїх мобільних телефонів. Під час судового засідання прокурор Микола Карась продемонстрував рештки мобільних гаджетів (один із них, за словами прокурора, міг бути iPhone 17). За твердженнями прокурора САП, Дука розбив телефони сокирою, коли співробітники НАБУ намагалися потрапити до його будинку для проведення обшуки у рамках операції «Карфаген».

У день суду над генералом СБУ Сергієм Дукою НАБУ виставило цю світлину і закликало дописувачів висловлювати свої версії фото: НАБУ

Сторона захисту повністю заперечила закиди на адресу їхнього клієнта. Адвокати наполягали, що Дука не чинив опору та жодним чином не перешкоджав виконанню слідчих дій.

Разом із тим, на думку суду, на цій стадії досудового розслідування та за відсутності висновків відповідних судово-технічних або комп’ютерно-технічних експертиз неможливо об’єктивно встановити відповідність знайдених під час слідчої дії уламків і частин пристрою вмісту вилученого пакета, а також факт цілеспрямованого знищення інформації чи її носія саме підозрюваним.

«За відсутності належного документального й експертного підтвердження, вказані доводи сторони обвинувачення щодо доведеності цього процесуального ризику є передчасними та наразі не можуть бути покладені в основу судового рішення», – наголосив суд.

Попри це слідчий суддя вважає, що у випадку з підозрюваним Сергієм Дукою, ризик знищити або спотворити речі та документи важливі для слідства є доведеним.

Окрему увагу слідчий суддя приділив високому рівню та багатому професійному досвіду підозрюваного, широкому колу знайомств як серед співробітників правоохоронних органів усіх рівнів, так і серед кримінального світу.

«Розуміючи принцип роботи правоохоронних органів і методи документування кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 (Сергій Дука – «Главком») може вдатись до будь-яких способів знищення чи спотворення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження. У цьому контексті, зважаючи на перехід кримінального провадження у відкриту (гласну) стадію та заплановане органом досудового розслідування збирання доказів (шляхом направлення запитів, здійснення тимчасового доступу до речей і документів тощо), існує об`єктивний ризик знищення, приховування чи спотворення матеріалів, які сторона обвинувачення має намір отримати у майбутньому», – сказано у висновках суду.

Додамо, що генерал-майор Служби безпеки Сергій Дука підозрюється в участі у злочинній організації, вчиненій службовою особою з використанням службового становища (ч.3 статті 255 Кримінального кодексу). Санкція статті – позбавлення волі від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», 6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. Того ж дня підозрюваного було звільнено з посади першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ.

За версією слідства, Дука допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько Кримінал вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Йдеться про можливе використання службових зв'язків для прикриття діяльності учасників організації.

Згодом адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов підтвердив, що співробітники СБУ збирають кошти на заставу для генерала, однак наголосив на добровільності таких внесків. За його словами, у підрозділах служби поширили повідомлення з банківськими реквізитами, проте жодних вимог щодо обов'язкових сум або термінів переказу грошей не було. Захисник назвав повідомлення про примусовий збір коштів маніпулятивними. Львівський адвокат Олег Мицик звернув увагу на особливості процедури внесення застави та можливі юридичні наслідки для тих, хто долучився до збору.

До слова, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, якого підозрюють у причетності до справи «Карфаген», написав відкритого листа із СІЗО. У ньому він заявив про конфлікт інтересів у діях детективів НАБУ, назвав кримінальне переслідування помстою та запропонував публічно обговорити справу з керівниками антикорупційних органів.

13 листопада стало відомо, що за Сергія Дуку внесено повну суму застави у розмірі 65 млн грн.