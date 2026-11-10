Генерал СБУ Дука із СІЗО звинуватив НАБУ в помсті та запропонував Кривоносу публічну дискусію

Лист Дуки опублікував його адвокат

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, якого підозрюють у причетності до справи «Карфаген», написав відкритого листа із СІЗО. У ньому він заявив про конфлікт інтересів у діях детективів НАБУ, назвав кримінальне переслідування помстою та запропонував публічно обговорити справу з керівниками антикорупційних органів. Лист Дуки опублікував у Facebook його адвокат Юрій Сухов.

Генерал стверджує, що 26 років присвятив службі Україні, зокрема останні п'ять років - боротьбі з російською агресією. Він наполягає, що його контакти з представниками різних середовищ були частиною оперативної роботи спецслужби, а не свідченням участі у злочинній організації.

«Контакт із джерелом інформації сам по собі не робить нікого учасником злочинної організації, а саме це мені закидають», – написав Дука.

Він також заявив, що не може публічно розкривати агентуру, методи роботи та засекречені операції, а тому закликав оцінювати його дії на підставі доказів, а не оприлюднених відеозаписів.

Окремо Дука звинуватив НАБУ в особистій помсті. За його словами, клопотання про обрання йому запобіжного заходу готував детектив бюро Роман Нєдов, у якого генерал торік проводив обшуки в межах інших кримінальних проваджень.

«Це очевидний конфлікт інтересів. Мені прямо сказали, що я сидітиму «не менше, ніж сидів Магамедрасулов», їхній детектив, затриманий минулого року», – стверджує Дука.

Він також розкритикував інформаційний супровід розслідування, заявивши, що окремі медіа приділяють більше уваги позиції НАБУ і САП, ніж аргументам захисту. На його думку, походження, автентичність і повний контекст оприлюднених записів мають бути предметом окремої перевірки, зокрема щодо можливого використання штучного інтелекту.

Дука запропонував провести відкриту дискусію за участю директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка.

«Я не прошу журналістів ставати на мій бік. Пропоную організувати відкриту публічну дискусію, де навпроти мене сядуть директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко і спробують витримати відверту розмову по фактах», – закликав він.

Крім того, генерал закликав парламент заслухати представників правоохоронних органів щодо обставин відкриття та закриття кримінальних проваджень, у яких фігурують керівники НАБУ і САП та їхні підлеглі. Він заявив про готовність надати свідчення народним депутатам у встановленому законом порядку.

Про справу Дуки

Сергій Дука є одним із фігурантів операції «Карфаген», у межах якої НАБУ і САП викрили ймовірну злочинну організацію, що, за версією слідства, забезпечувала прикриття незаконного бізнесу, зокрема шахрайських кол-центрів.

За даними слідства, Дука, якого у матеріалах називають «Акімом», нібито допомагав організатору угруповання Андрію Осіпову на прізвисько «Кримінал» вирішувати питання у СБУ та Офісі генерального прокурора. Загалом у справі йдеться щонайменше про 12 учасників.

6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 100 млн грн.

Станом на ранок 10 листопада заставу за генерала внесли частково. Таким чином, Дука продовжує перебувати в СІЗО. Сам генерал заявляв, що має намір доводити свою невинуватість і не визнає звинувачень.

Адвокат Дуки наголошував на тому, що в підозрі його підзахисному немає звинувачень, ані в хабарництві, ані у «кришуванні» наркоторгівлі.