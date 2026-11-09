Працівники СБУ збирають гроші фігуранту «Карфагена»: заява адвоката

Захисник генерала Сергія Дуки підтвердив, що до збору долучилися співробітники центрального апарату та регіональних підрозділів, однак заперечив примус

Співробітники Служби безпеки України справді збирають кошти на заставу для генерал-майора Сергія Дуки, якого підозрюють у причетності до злочинної організації, викритої в межах операції НАБУ «Карфаген». Водночас цей збір є добровільним, а жодних офіційних вказівок перераховувати гроші працівникам не давали. Про це заявив адвокат Дуки Юрій Сухов в ефірі каналу «Бутусов.Плюс», повідомляє «Главком».

Відповідаючи на запитання про інформацію ЗМІ, за якою в регіональних підрозділах СБУ нібито вимагали здавати гроші на заставу генералу, захисник підтвердив сам факт збору, але назвав поширені повідомлення маніпулятивними.

«Глобально – це справді правда, але в деталях – це певна маніпуляція», – сказав Сухов. За його словами, у службових підрозділах поширили повідомлення з банківським рахунком для переказу коштів, однак у ньому не було вимог щодо обов'язкової суми чи термінів внесення грошей.

За словами Сухова, ініціатива виникла в центральному управлінні СБУ. Згодом до збору почали долучатися працівники регіональних підрозділів, які самі телефонували та висловлювали бажання підтримати генерала.

Журналістка також запитала адвоката про повідомлення щодо сум у 50 тис. грн для оперативників та 150 тис. грн для керівників. Сухов заявив, що не володіє точними даними про зарплати співробітників СБУ, оскільки ця інформація закрита. Водночас він припустив, що для частини працівників внесок у 50 тис. грн може бути прийнятним, порівнявши їхні доходи із зарплатами співробітників НАБУ.

Нагадаємо, 6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. Прокурор САП просив визначити заставу в 100 млн грн.

Під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу генерал СБУ Сергій Дука заявив, що НАБУ викликало вчора голову Національного банку України Андрія Пишного, щоб організувати блокування банками внесення застави за нього. Про це Дука повідомив під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За версією слідства, Дука, який фігурує у справі під псевдонімом «Акім», був причетний до злочинної організації, що систематично підкуповувала високопосадовців правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. У межах операції «Карфаген» НАБУ і САП оголосили п'ять підозр.