Головна Країна Кримінал
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Працівники СБУ збирають гроші фігуранту «Карфагена»: заява адвоката

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Працівники СБУ збирають гроші фігуранту «Карфагена»: заява адвоката
Ініціатива допомогти генералу нібито виникла в центральному управлінні СБУ
фото: glavcom.ua

Захисник генерала Сергія Дуки підтвердив, що до збору долучилися співробітники центрального апарату та регіональних підрозділів, однак заперечив примус

Співробітники Служби безпеки України справді збирають кошти на заставу для генерал-майора Сергія Дуки, якого підозрюють у причетності до злочинної організації, викритої в межах операції НАБУ «Карфаген». Водночас цей збір є добровільним, а жодних офіційних вказівок перераховувати гроші працівникам не давали. Про це заявив адвокат Дуки Юрій Сухов в ефірі каналу «Бутусов.Плюс», повідомляє «Главком».

Відповідаючи на запитання про інформацію ЗМІ, за якою в регіональних підрозділах СБУ нібито вимагали здавати гроші на заставу генералу, захисник підтвердив сам факт збору, але назвав поширені повідомлення маніпулятивними.

«Глобально – це справді правда, але в деталях – це певна маніпуляція», – сказав Сухов. За його словами, у службових підрозділах поширили повідомлення з банківським рахунком для переказу коштів, однак у ньому не було вимог щодо обов'язкової суми чи термінів внесення грошей.

За словами Сухова, ініціатива виникла в центральному управлінні СБУ. Згодом до збору почали долучатися працівники регіональних підрозділів, які самі телефонували та висловлювали бажання підтримати генерала.

Журналістка також запитала адвоката про повідомлення щодо сум у 50 тис. грн для оперативників та 150 тис. грн для керівників. Сухов заявив, що не володіє точними даними про зарплати співробітників СБУ, оскільки ця інформація закрита. Водночас він припустив, що для частини працівників внесок у 50 тис. грн може бути прийнятним, порівнявши їхні доходи із зарплатами співробітників НАБУ.

Нагадаємо, 6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. Прокурор САП просив визначити заставу в 100 млн грн.

Під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу генерал СБУ Сергій Дука заявив, що НАБУ викликало вчора голову Національного банку України Андрія Пишного, щоб організувати блокування банками внесення застави за нього. Про це Дука повідомив під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За версією слідства, Дука, який фігурує у справі під псевдонімом «Акім», був причетний до злочинної організації, що систематично підкуповувала високопосадовців правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. У межах операції «Карфаген» НАБУ і САП оголосили п'ять підозр.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні корупція СБУ операція «Карфаген»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За парканом опинилася територія площею понад 2,1 тис. кв. м, яку міська рада не передавала підприємцям ані у власність, ані в користування
Суд зобов’язав родину Круп знести паркан, що захоплює понад 2 тис. кв. м землі
28 жовтня, 08:17
Підозра в державній зраді Юлії Мендель та візит Зеленського до Німеччини: головне за день 3 листопада
Підозра в державній зраді Юлії Мендель та візит Зеленського до Німеччини: головне за день 3 листопада
3 листопада, 21:01
Очільник СБУ ухвалив рішення стосовно співробітників, які потрапили в розслідування НАБУ
Очільник СБУ ухвалив рішення стосовно співробітників, які потрапили в розслідування НАБУ
4 листопада, 18:53
До ВАКС надійшов лист від СБУ, у якому йшлося про можливу загрозу теракту
СБУ попередила про загрозу теракту прямо під час суду над генералом Дукою (відео)
6 листопада, 15:50
У 2024 році Шарлай став «довіреною особою» Путіна у тимчасово захопленому Мелітополі
СБУ повідомила про підозру довіреній особі Путіна в окупованому Мелітополі
20 жовтня, 15:27
Народному депутату Сергію Лабазюку загрожує ув’язнення. Останнє слово за антикорупційним судом
Нардеп Лабазюк, якого судять за корупцію, завів у сімейний бізнес юну спадкоємницю
27 жовтня, 12:30
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ затримала коригувальника російських ударів по київських ТЕЦ
29 жовтня, 15:15
НАБУ заявило, що деталі будуть згодом
НАБУ заявило про погрози зброєю з боку високопосадовця СБУ під час обшуку
4 листопада, 08:14
За словами Клименка, ніхто не намагався з ним домовлятися
Клименко прокоментував можливий підкуп з боку «Хімпрому»
6 листопада, 21:13

Кримінал

Наводила російські дрони на склади з пальним: затримано агентку ФСБ у Дніпрі
Наводила російські дрони на склади з пальним: затримано агентку ФСБ у Дніпрі
Працівники СБУ збирають гроші фігуранту «Карфагена»: заява адвоката
Працівники СБУ збирають гроші фігуранту «Карфагена»: заява адвоката
Генералу СБУ Дуці не пред'явлено хабарництва та «кришування» наркоторгівлі, – адвокат
Генералу СБУ Дуці не пред'явлено хабарництва та «кришування» наркоторгівлі, – адвокат
Мобілізований зник після ВЛК, за два місяці його знайшли мертвим
Мобілізований зник після ВЛК, за два місяці його знайшли мертвим
ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ у справі «Карфаген»
ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ у справі «Карфаген»
На Кіровоградщині хлопчик дістав тяжкі опіки: матір підозрюють у недогляді
На Кіровоградщині хлопчик дістав тяжкі опіки: матір підозрюють у недогляді

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
102K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
7 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua