Справа «Карфаген». Прокурор показав у суді розбиті телефони, які, ймовірно, знищив Дука

Прокурор зазначив, що генерал розбив телефони, коли детективи НАБУ намагалися потрапити до його будинку для проведення обшуку

За твердженням прокурора, генерал розтрощив телефони сокирою

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання показав побиті телефони, які, за його словами, розбив колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За твердженням прокурора, генерал розтрощив телефони сокирою, коли детективи НАБУ намагалися потрапити до його будинку для проведення обшуку.

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Водночас адвокат Дуки висловив сумнів, що показані в суді побиті телефони взагалі належать його підзахисному. Він також зазначив, що немає доказів того, що саме Дука пошкодив ці пристрої.

Напередодні НАБУ оприлюднило фото розбитих телефонів, які міг знищити під час обшуку Сергій Дука.

Зауважимо, що під час обшуку в першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки виник конфлікт між детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та озброєними співробітниками Служби безпеки України. За словами керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова, генерал погрожував правоохоронцям пістолетом, знищував електронні пристрої, а бійці спецпідрозділу «Альфа» намагалися забезпечити його втечу.

Як відомо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген», учасники якої, за версією слідства, забезпечували безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До її діяльності могли бути причетні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Серед фігурантів записів журналісти ідентифікували:

Андрій Осіпов (Кримінал) – один із ймовірних організаторів злочинної організації.

Єгор Буркін (Мексиканець) – якого слідство пов’язує з наркобізнесом і мережею U420.

Сергій Дука (Акім) – генерал-майор, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, забезпечував прикриття з боку спецслужби.

Володимир Ценов (Прайс) – посадовець Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, якого пов’язують із прикриттям колцентрів.

Олександр Дем’янчук (Консультант) – працівник карного розшуку Київщини, якого слідство пов’язує з передаванням інформації та допомогою виконавцям.

Віталій Рибалко (Боксер) – за матеріалами слідства, виконував силові доручення Кримінала. Зокрема, брав участь у побитті людей та інших насильницьких епізодах, пов’язаних із діяльністю злочинної організації.

Загалом до складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

До слова, 4 листопада детективи НАБУ провели обшуки в заміському будинку першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. За даними бюро, під час проведення обшуку Дука перешкоджав детективам.