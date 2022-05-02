ДБР арештувало $4,5 млн активів колишнього соратника Януковича

Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування російської агресії

Держбюро розслідувань арештувало для поповнення бюджету ще $4,5 млн сумнівних активів колишнього нардепа, наближеного до президента-втікача Віктора Януковича.

За даними бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача «відмивав» та легалізовував за кордоном доходи, отримані від діяльності одного з потужних концернів на тимчасово окупованій території Донеччини.

Після створення РФ терористичної організації ДНР, зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

Додатково зафіксовано, що виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках $4,5 млн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

ДБР повідомляє, що встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів.

Як раніше повідомлялося, слідчі затримали соратників Киви, які мали дестабілізувати ситуацію на Одещині. Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

Згодом пресслужба бюро розповіла, як ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі.

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