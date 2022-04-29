Арешт на півмільярда: прокуратура викрила активи компаній російського олігарха

Це кошти, які знаходилися на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ України

Російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згадану належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

В подальшому вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.

Таким чином російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України. З метою виконання завдань кримінального провадження Офісом Генерального прокурора організовано взаємодію із Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України.

Нагадаємо, ДБР арештувало майже $200 тис. активів соратника Януковича.