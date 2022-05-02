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    Думки вголос

    Депутати бояться, що 9 травня може розколоти українське суспільство

    Українців й досі намагаються затягнути в радянське минуле - Депутати бояться, що 9 травня може розколоти українське суспільство
    Українців й досі намагаються затягнути в радянське минуле
    зображення з відкритих джерел

    Країни Балтії пропонують оголосити 9 травня днем пам’яті вбитих українців

    Цей тиждень – останній перед 9 травня.

    Зрозуміло, що Росія інтенсивно готуватиметься, продовжуючи нищити Україну та українців, аби в цей день настав апогей побєдобєсія.

    Ми вже чули, що окупанти святкуватимуть у Маріуполі. Свято на наших кістках і руїнах буде в кожному окупованому населеному пункті.

    Тому країни Балтії пропонують оголосити цього року 9 травня днем пам’яті вбитих українців.

    В Ізраїлі в цей день відмовляються проводити урочистості.

    А в Україні парламент досі неготовий розглянути законопроєкт 7297, який передбачає відзначення перемоги над нацизмом не разом з росіянами 9 травня, а разом з Європою днем раніше. Власне в день, коли завершилася війна в Європі.

    Проти – парламентська більшість «Слуг народу». Вони вважають, що така зміна може розколоти українське суспільство.

    Насправді така зміна лише продовжить відколювати Україну від «руского міра», а значить – робитиме її сильнішою

    Більшість українців розуміють це, але не політики, які отримали мандат під гаслами «какая разніца».

    Парламент має звернути увагу, як змінилися українці.

    Зараз чимало депутатів стали демонструвати підкреслений патріотизм. Навіть ті, з якими три роки доводилося боротися, стримуючи їх ініціативи проти української мови. Навіть ті, хто намагалися спинити декомунізацію і вважали, що гроші на асфальт важливіші за гроші на армію.

    Нині вони войовничі патріоти і русофоби.

    Але їх воювничість закінчується якраз перед «9 мая». Тому, що це серцевина «руского міра», її знищення потребує найбільше сили і відваги

    Звертаюся до колег депутатів – включіть у порядок денний засідання парламенту законопроєкт 7297 і підтримайте його своїми голосами.

    Покажіть українцям, що ви готові будувати після перемоги саме українську Україну, яка буде сильною і тому захищеною від зовнішньої агресії.

    А не країну «какая разніца», яка залишатиметься вразливою.

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна українці Україна патріотизм окупація парламент #stoprussia
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    Депутати бояться, що 9 травня може розколоти українське суспільство