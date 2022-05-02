Росіяни вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на вантажівках для «гуманітарної допомоги»

Ті самі вантажівки, що завозять «гуманітарні подачки» до Маріуполя, на зворотному шляху завантажуються тілами загиблих

«Гуманітарні вантажівки» окупанти використовують для вивезення з Маріуполя тіл загиблих. Мова йде про ті самі вантажівки, якими РФ завозить до міста так звану гуманітарну допомогу, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його слова, мерія Маріуполя попросила свої джерела в місті перевірити цю інформацію.

«І от станом на ранок сьогодні можемо впевнено заявити, як окупанти вивозять тисячі тіл загиблих з Маріуполя. Це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм. Як не дико це звучить – в вантажівках «гуманітарного вантажу». Тобто, ті самі вантажівки, що завозять «гуманітарні подачки» в Маріуполь на зворотному шляху загружаються тілами загиблих», – розповідає Андрющенко.

Він додає, в разі великого скупчення в одній будівлі вантажівки підганяють прямо до будинку. В разі відсутності великого скупчення - навантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля Метро, де й проходить пакування тіл загиблих.

«За попередньою інформацією такі вантажівки рухаються далі в місце базування мобільного крематорію в Харцизьку, але ми продовжуємо уточнювати цю інформацію. Жахлива «оптимізація» логістики. Їжа в обмін на трупи - справжнє обличчя Росії», - написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, евакуаційні автобуси, які повинні забрати жителів блокадного Маріуполя, затримуються та ще не прибули до точки збору. Містян просять залишатися за вказаною адресою, біля ТРЦ «Порт Сіті».

Напередодні рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.