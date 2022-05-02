ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)

У диверсантів працівники бюро виявили арсенал зброї та вибухівки

Працівники ДБР виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині, йдеться у повідомленні ДБР.

«Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб рф дестабілізувати ситуацію в регіоні. У підсумку працівники ДБР виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині. Також, за оперативною інформацією, затримані працювали над підбуренням одеситів до масових безпорядків», – зазначає пресслужба відомства.

У диверсантів працівники бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них зберігалась в приватному будинку одного із затриманих. Крім того, у заколотників виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.

За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій – 2 травня.Слідчі ДБР порушили кримінальне провадження за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Всіх передано Службі безпеки України для подальших процесуальних дій.

Як раніше повідомлялося, слідчі затримали соратників Киви, які мали дестабілізувати ситуацію на Одещині.