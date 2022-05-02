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    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)

    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    фото: ДБР

    У диверсантів працівники бюро виявили арсенал зброї та вибухівки

    Працівники ДБР виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині, йдеться у повідомленні ДБР.

    «Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб рф дестабілізувати ситуацію в регіоні. У підсумку працівники ДБР виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині. Також, за оперативною інформацією, затримані працювали над підбуренням одеситів до масових безпорядків», – зазначає пресслужба відомства.

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    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)
    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)

    У диверсантів працівники бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них зберігалась в приватному будинку одного із затриманих. Крім того, у заколотників виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.

    За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій – 2 травня.Слідчі ДБР порушили кримінальне провадження за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Всіх передано Службі безпеки України для подальших процесуальних дій.

    Як раніше повідомлялося, слідчі затримали соратників Киви, які мали дестабілізувати ситуацію на Одещині.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна Державне бюро розслідувань окупація #stoprussia
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    ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі (фото, відео)