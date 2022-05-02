Слідчі затримали соратників Киви, які мали дестабілізувати ситуацію на Одещині (фото, відео)

Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі співробітниками Нацполіції провели 2 травня масштабну спецоперацію щодо виявлення організаторів та виконавців можливих диверсій та провокацій у роковини трагедії в Одесі.

Слідчі затримали одного з довірених осіб колишнього нардепа, зрадника України Іллі Киви, повідомляє ДБП. Він мав організувати на замовлення забороненої «ОПЗЖ» провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України.

Також, як було встановлено в ході оперативних заходів, довірена особа Киви відповідав за збір «спортсменів» в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на території країни, на замовлення екснардепа.

Другий «помічник» Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір «тітушок», які охороняли представників політичної партії «ОПЗЖ» під час масових заходів у Одеській та Київській областях.

Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі і використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії «ОПЗЖ».

Наразі ДБР встановило три десятки «тітушок», яких керівництво політичної партії «ОПЗЖ» використовувало у якості силового блоку.

Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

Нагадаємо, житель Рівного знімав для росіян техніку Збройних сил.

Напередодні у Житомирі силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам. Інформацію зрадник передавав рідному братові, який працює в прокуратурі РФ. Крім того СБУ затримала російських агентів, які вивідували інформацію про військові літаки.