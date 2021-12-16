ДБР розбирається, чому прокурори Черкащини масово оформили собі інвалідність

70 працівників Черкаської прокуратури отримують виплати за інвалідність

Триває досудове розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) за фактом встановлення інвалідності 70 прокурорам Черкащини та отримання ними відповідних виплат. Відповідна справа розміщена на сайті Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Наразі триває розслідування за матеріалами управління внутрішньої безпеки Генпрокуратури по ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою) та ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення). Слідчі вивчають факти«необґрунтованого встановлення діагнозу захворювання та групи інвалідності працівникам прокуратури Черкаської області, що призвело до безпідставного нарахування пенсійних виплат».

В органах прокуратури Черкаської області працює 70 прокурорських працівників, яким у період з 4.12.2008 по 15.04.2020 була встановлена інвалідність.

В ухвалі суду йдеться:«Вивченням електронних декларацій вказаних прокурорів встановлено, що вони отримали пенсійні виплати за цей період на загальну суму понад 14 млн 073 тис. грн».

Згідно з даними, якими володіють працівники ДБР, працівники закладів охорони здоров’я та медико-соціальних експертних комісій, за попередньою змовою з прокурорами, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди «внесли недостовірні відомості до офіційних медичних документів 70 прокурорського працівника органів прокуратури Черкаської області для необґрунтованого встановлення їм діагнозу захворювання та відповідної групи інвалідності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян».

Наведені в матеріалах працівники прокуратури мають 2 або 3 групу інвалідності.

Загалом у прокуратурі Черкаської області працює 394 працівники – отже, майже 18% прокурорів області є людьми з інвалідністю. Наразі про підозру жодній особі не повідомлялося.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили корупційну схему вимагання неправомірної вигоди за призначення групи інвалідності ветеранам АТО та ООС, організовану головою однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Київщини.

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