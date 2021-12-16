Поліція затримала наркобанду, які щомісяця заробляли 2 мільйони гривень (відео)

Зловмисники спеціалізувалися на збуті тяжких наркотиків і психотропів – опію ацетильованого, метадону, амфетаміну і метамфетаміну

Поліцейські Кіровоградщини викрили наркоугруповання, фігуранти якого заробляли 2 мільйони гривень щомісяця. Про це повідомляє поліція області з посиланням на Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Злочинці спеціалізувалися на збуті опію ацетильованого, метадону, амфетаміну і метамфетаміну. Продавали виключно під час особистих зустрічей за готівку. За інформацією правоохоронців, лише опію ацетильованого вони збували щомісяця близько 15 тисяч доз.

Викрили наркозбувачів оперативники територіального управління боротьби з наркозлочинністю спільно з оперативними підрозділами та слідчими поліції Кіровоградщини.

Під час документування незаконної діяльності оперативники встановили, що організував незаконний «бізнес» житель Олександрії. Він залучив ще 13 місцевих жителів. Один із них відповідав за постачання оптових партій «товару». Зберігання наркотиків і психотропів та їх фасування забезпечували батьки ще одного учасника злочинної групи. Решта фігурантів займалися збутом.

Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД, ТОР та РПОП затримали членів наркоугруповання та провели 18 обшуків у помешканнях та автівках фігурантів.

Вилучили півтора літра опію ацетильованого, 500 г концентрату макової соломи, метадон, метамфетамін та опій екстракційний, обріз мисливської рушниці, мобільні телефони, банківські картки, гроші та засоби для пакування.

Вартість вилучених наркотиків та психотропів, за цінами «чорного» ринку, становить близько мільйона гривень.

Лідера та ще сімох членів наркоугруповання затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм слідчі вже повідомили про підозру за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Остаточна правова кваліфікація дій зловмисників та процесуальні рішення відносно інших членів угруповання будуть прийняті після експертних досліджень. Також вирішується питання про накладення арешту на нерухоме майно фігурантів та їх автомобілі.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

Нагадаємо, напередодні поліція затримала кмітливих зловмисників (фото).

Читайте також: