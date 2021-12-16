Катастрофа МАУ: міжнародна група висунула Ірану ультиматум

Минуло майже два роки з моменту збиття рейсу PS752, втім Іран досі не виявив зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань

Іран повинен до 5 січня 2022 року підтвердити свою участь у переговорах з Координаційною групою щодо відшкодування збитків за збитий літак МАУ. У разі відмови Тегерана, група готова розглянути інші способи вирішення питання. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

МЗС України опублікувало спільну заяву України, Канади, Великої Британії та Північної Ірландії, а також Швеції з цього питання.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752, до якої входять представники Канади, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та України, зустрілися віртуально, щоб обговорити відповідь Ісламської Республіки Іран на пропозицію щодо обговорення відшкодування за збиття рейсу 752 (PS752) Міжнародних авіаліній України та кроки, які необхідно здійснити для забезпечення відповідальності і справедливості.

У МЗС наголосили, що неодноразово надсилали Ірану запити, в яких запрошували Тегеран обговорити питання про претензії та вимоги щодо відшкодування за збитий рейс PS752. Як зазначили у відомстві, цього тижня іранській стороні було направлено пропозицію провести переговори з 17 січня наступного року.

З урахуванням небажання Ірану вирішувати питання з виплатами, Координаційна група зажадала від Тегерана до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах. У разі відмови група зробить висновок, що домовитися з іранською стороною з цього питання буде неможливо.

«Координаційна група має серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права», — наголошується в заяві.

Раніше у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Нагадаємо, днями в Ірані пройшли перші слухання справи щодо збиття літака МАУ.

Також стало відомо, як Канада може покарати Іран за збитий український літак.

У квітні цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

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