ДБР затримало слідчого Нацполіції під час продажу наркотичних речовин



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Досудове розслідування триває, проводиться обшук за місцем проживання затриманого

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали слідчого Чернівецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернівецькій області під час збуту наркотичних речовин.

За попередньою інформацією, слідчий систематично продавав наркотики місцевим мешканцям. Під час чергового збуту амфетаміну, правоохоронця затримано, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Досудове розслідування триває, проводиться обшук за місцем проживання затриманого.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, під Києвом водій під наркотиками пропонував патрульним хабара.

Нагадаємо, працівник черкаської колонії постачав наркотики в’язням.