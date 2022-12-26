Депутат Чернігівської міськради очолив канал втечі ухилянтів за кордон

Вартість виїзду за кордон становила від $5 тис.

Служба безпеки України викрила новий канал втечі ухилянтів за кордон. До схеми причетна організація, яку очолює депутат Чернігівської міськради. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«У результаті слідчо-оперативних дій на Чернігівщині викрито трьох організаторів нелегального трафіку. Ними виявились місцеві комерсанти, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість такої «послуги» становила від $5 тис. Сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів.

Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради. Потім інформацію про фіктивних «волонтерів» подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи «Шлях».

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«Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі за кордон до 10 ухилянтів», – зазначають у відомстві.

Під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів правоохоронці виявили:

десятки тис. дол., одержаних злочинним шляхом;

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів.

Крім цього у зловмисників вилучено два автомати Калашникова та набої різного калібру.

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Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за: ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше повідомлялося, що 22-річний одесит налагодив схему з переправи «ухилянтів» за кордон.