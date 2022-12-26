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Депутат Чернігівської міськради очолив канал втечі ухилянтів за кордон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Депутат Чернігівської міськради очолив канал втечі ухилянтів за кордон

Вартість виїзду за кордон становила від $5 тис.

Служба безпеки України викрила новий канал втечі ухилянтів за кордон. До схеми причетна організація, яку очолює депутат Чернігівської міськради. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«У результаті слідчо-оперативних дій на Чернігівщині викрито трьох організаторів нелегального трафіку. Ними виявились місцеві комерсанти, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість такої «послуги» становила від $5 тис. Сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів.
Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради. Потім інформацію про фіктивних «волонтерів» подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи «Шлях».

«Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі за кордон до 10 ухилянтів», – зазначають у відомстві.

Під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів правоохоронці виявили:

  • десятки тис. дол., одержаних злочинним шляхом;
  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів.

Крім цього у зловмисників вилучено два автомати Калашникова та набої різного калібру.

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Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за: ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше повідомлялося, що 22-річний одесит налагодив схему з переправи «ухилянтів» за кордон.

Теги: кордон депутат ухилянти війна Чернігів

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