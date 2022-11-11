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Прикордонники-високопосадовці заробляли на втечі «ухилянтів» за кордон: деталі схеми

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Прикордонники-високопосадовці заробляли на втечі «ухилянтів» за кордон: деталі схеми
НАБУ та військова контррозвідка СБУ викрили схему незаконного перетину кордону 
фото з відкритих джерел

Послуги зловмисників коштували $5 тис.

Детективи Національного бюро за оперативного супроводу співробітників військової контррозвідки СБУ викрили трьох посадовців Державної прикордонної служби України та двох цивільних осіб на організації схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками-громадянами України. Їм повідомили про підозру, пише пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних посадовців ДПСУ:

  • керівник одного з територіальних відділів Південного регіонального управління ДПСУ;
  • начальник відділення територіального відділу Південного регіонального управління ДПСУ;
  • начальник одного з оперативно-розшукових відділів Південного регіонального управління ДПСУ;

Слідство встановило, що впродовж травня-вересня 2022 року посадовці ДПСУ у змові з представниками правоохоронних органів невизнаної Придністровської Молдавської Республіки організували злочинну схему незаконного переправлення осіб до країн Європи територію Придністров’я.

«Фактично виїзд людей організовували поза пунктами перетину кордону, без відповідних відміток у паспорті. Вартість цієї «послуги» коштувала $5 тис. Охочих нею скористатися шукали через Телеграм-канали відповідного спрямування. Комунікацію з «клієнтами» та логістику забезпечували цивільні особи. При цьому оплата послуг здійснювалася за фактом виїзду з України, тобто на території Придністров'я», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у ході спецоперацій одразу у декількох областях України заблоковано три масштабні канали нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку. У результаті слідчо-оперативних дій затримано понад 10 організаторів нелегальних трафіків.

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Теги: Придністров'я Держприкордонслужба кордон послуги

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