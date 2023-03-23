У службовому кабінеті посадовця було знайдено приблизно 80 тисяч доларів та 350 тисяч гривень

Правоохоронці затримали на хабарі директора одного зі структурних підрозділів Національної академії наук України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Згідно з матеріалами слідства, посадовець налагодив механізм отримання хабарів за оренду приміщень від приватних осіб та представників бізнесу. Схема передбачала надання в оренду складських та офісних приміщень, що належать та перебувають на балансі державного підприємства, без проведення аукціону та погодження президії НАН України.

Прокуратура зазначила, що за користування одним із приміщень директор захотів одержувати 80 тисяч гривень на рік. Під час слідства правоохоронці задокументували, що посадовець отримував частини неправомірної вигоди у вигляді щомісячного платежу.

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Директора одного з підрозділів НАН України затримано на хабарі фото: Київська міська прокуратура

Також у службовому кабінеті директора було знайдено приблизно 80 тисяч доларів та 350 тисяч гривень, походження яких встановлюється.

Директора одного з підрозділів НАН України затримано на хабарі фото: Київська міська прокуратура

Зараз ухвалюється рішення щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Крім того, встановлюється причетність до злочину інших осіб.

Нагадаємо, що на хабарі попався начальник одного з управлінь Міністерства оборони України.

До слова, на Дніпровщині виявлено двох службовців міської ради, які отримали хабарі за вигоди при виділенні земельних ділянок.

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Крім того, 6 березня СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука.