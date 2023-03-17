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На Київщині лікарка отримала підозру через серветку, яку залишила у тілі дитини

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Київщині лікарка отримала підозру через серветку, яку залишила у тілі дитини
Лікарі дістали з тіла дитини відрізок серветки, залишеної після попередньої операції
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жінка може опинитися за ґратами

На Київщині повідомили про підозру лікарці, яка після проведення операції залишила сторонній предмет в тілі 7-річної дитини. За це їй загрожує до трьох років в'язниці. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, 7-річному хлопчику в хірургічному відділенні однієї з лікарень у Київській області було проведене оперативне втручання.

Після виписки з установи дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доправили хлопчика до лікарні «Охматдит», де йому провели повторне оперативне втручання. Тоді лікарі дістали з тіла дитини відрізок серветки, залишеної після попередньої операції.

Прокурори повідомили про підозру лікарці, яка залишила сторонній предмет у тілі, за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або ув'язнення до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. 

Раніше повідомлялося про скандал у лікарні на Заході України: пацієнти втратили зір після процедури.

Теги: Київщина прокуратура батьки дитина лікар лікарня

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