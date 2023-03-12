На Дніпропетровщині на хабарі викрито двох службовців міськради (фото)

На хабарі викрито двох службовців однієї з міськрад на Дніпропетровщині

Двом службовцям повідомлено про підозру за фактом вимагання, одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом

На Дніпровщині виявлено двох службовців міської ради, які отримали хабарі за вигоди при виділенні земельних ділянок. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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«На хабарі викрито двох службовців однієї з міськрад на Дніпропетровщині. За даними слідства, керуючий справами однієї з міських рад вимагав та отримав від підприємця $5 тис. За ці гроші чоловік обіцяв не створювати штучних перешкод та вплинути на позитивне вирішення питання щодо одержання дозволу на земельну ділянку для розміщення двох об’єктів торгівлі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, також викрито на хабарі начальницю відділу архітектури. Вона за 12 тис. грн оформила комплект документів, у яких визначено місце встановлення цих об’єктів.

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фото: Офіс Генпрокурора

Обом фігурантам повідомлено про підозру за фактом вимагання, одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, що 6 березня СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука.