Дівчина, яка поранила з арбалета двох вчителів, зробила несподівану заяву в суді (фото)

19-річна жителька Полтави Таїсія Петрова, яка поранила у школі з арбалета двох учителів, назвала себе жертвою булінгу та шкодує про свій вчинок. Про це вона заявила на засіданні Київського районного суду Полтави з обрання їй запобіжного заходу, пише «Уніан».

Підозрювана у вчиненні злочину свою вину визнала й співпрацює зі слідством. Вона жалкує про свій вчинок і попросила вибачення у своїх жертв, з якими ніколи в житті не була знайома.

«Мені дуже шкода, що я таке зробила, і якби я мала змогу повернути час назад, то я нізащо так не вчинила б», – сказала дівчина.

Свої дії студентка 3-го курсу соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України (Харків) пояснила тим, що з дитинства піддавалася булінгу, у тому числі й з боку вчителів. Тому змушена була змінити три школи.

За її словами, поділитися своїм душевним болем їй не було з ким – друзів у неї немає, а батьків, які «зайняті роботою, не хотіла вантажити своїми проблемами». І ось тепер вирішила, що настав час нікого не боятися і налякати вчителів, бо зло породжує зло.

Таїсія розповіла, що давно захоплюється стрілецькою зброєю, тому придбала через інтернет спортивний арбалет Man Kung та пластикові стріли до нього з металевими наконечниками. Вчилася стріляти у дерев’яний круг.

На засіданні суду вона зазначила, що у понеділок, 6 вересня, не поїхала на навчання, а близько 10-ї ранку прийшла до своєї першої школи. До приміщення зайшла через відчинений боковий вхід, який не охоронявся, й поцілила стрілою в учительку української мови та літератури, яка стояла до неї спиною. Стріла травмувала лише шкіру жінки. А ось постріл у завуча з навчально-виховної роботи, яка намагалася зупинити зловмисницю, міг би бути смертельним, якби вона не прикрила груди лівою рукою. Стріла прошила зап’ястя і зачепила молочну залозу. Їй хірурги наклали шви на руку.

Завуч запросила свою кривдницю до кабінету й спілкувалася з нею до приїзду поліції, намагаючись зрозуміти психологію її вчинку.

«Вона повелась людяно, не кричала, попри те, що в неї текла кров», – пригадує Таїсія.

У справі проведено і призначено низку експертиз. Не виключено, що у дівчини існують проблеми з психікою, адже, за інформацією правоохоронців, у її мобільному телефоні були фотографії розчленованих тварин, можливо, зроблених нею самою. А у щоденнику були записи про наміри скоїти суїцид.

У залі суду перебували батьки підозрюваної. Відомо, що мама працює медичною сестрою у психіатричній лікарні. Родина мешкає у гуртожитку. Від спілкування з журналістами подружжя категорично відмовилось.

Зрештою суд взяв під варту дівчину, яка стріляла в школі з арбалета.

Раніше студентка-психолог Петрова розповіла, чому пішла до школи вбивати вчителів.

Вранці 6 вересня Таїсія зайшла в школу №11, в якій раніше проходила навчання до 4 класу. Спочатку вона вистрілила через відкриті двері в кабінет в спину вчительці. Потім випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу.

За попередньою інформацією, внаслідок нападу дівчини вчителька української мови та зарубіжної літератури отримала поранення в спину, а заступник директора навчального закладу – в руку.

Арбалет у нападниці відібрав 14-річний учень 9 класу. Дівчина не чинила йому опору. Постраждалих вчителів відвезли до лікарні. Навчальний процес у школі триває.