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    Курила і стріляла по вчителях: що відомо про дівчину, яка з арбалетом напала на школу у Полтаві

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    Вчительці&nbsp;стріла з арбалета наскрізь пробила руку - Курила і стріляла по вчителях: що відомо про дівчину, яка з арбалетом напала на школу у Полтаві
    Вчительці стріла з арбалета наскрізь пробила руку
    Фото: Нацполіція

    Проти дівчини порушили кримінальну справу за статтею замаху на умисне вбивство

    Вранці 6 вересня у полтавську школу №11 увірвалась дівчина з арбалетом та вчинила стрілянину. Вона поранила двох вчителів, їх вже відвезли до лікарні. Про це повідомляє поліція та ЗМІ.

    Директорка школи №11 Валентина Олійниченко розповіла, дівчина зайшла до однієї з аудиторій на другому поверсі та вистрелила у вчительку та завідувачку школи.

    У школі зловмисницю затримали та викликали поліцію і «швидку».

    «Педагогів відвезли до лікарні. Навчання у школі триває», – сказала директорка.

    Водночас місцевий телеграм-канал дізнався, що одній з вчительок стріла з арбалета наскрізь пробила руку.

    Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. Вона заходила в кожну аудиторію, яка їй попадалася на дорозі, та стріляла.

    «Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя», – написали у соцмережі.

    Очевидці описують зловмисницю як «дівчину з зеленим волоссям, схожу на персонажа з мультфільму в стилі аніме». Також кажуть, що вона увірвалася до школи з арбалетом через плече і почала хаотично стріляти в різні боки.

    Додамо, що дівчина, яка стріляла з арбалета, вчилася у цій школі до 4 класу.

    Нагадаємо, 6 вересня близько 10:00 дівчина 2002 року народження зайшла на територію школи № 11 та з арбалета поранила двох вчителів.

    Її вже допитали правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею № 115 («Замах на умисне вбивство»).

    Окрім того, слідчі хочуть провести освідування затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
    Теги: Полтава вбивство навчання поліція стрілянина
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    Курила і стріляла по вчителях: що відомо про дівчину, яка з арбалетом напала на школу у Полтаві