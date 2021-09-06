Курила і стріляла по вчителях: що відомо про дівчину, яка з арбалетом напала на школу у Полтаві

Вранці 6 вересня у полтавську школу №11 увірвалась дівчина з арбалетом та вчинила стрілянину. Вона поранила двох вчителів, їх вже відвезли до лікарні. Про це повідомляє поліція та ЗМІ.

Директорка школи №11 Валентина Олійниченко розповіла, дівчина зайшла до однієї з аудиторій на другому поверсі та вистрелила у вчительку та завідувачку школи.

У школі зловмисницю затримали та викликали поліцію і «швидку».

«Педагогів відвезли до лікарні. Навчання у школі триває», – сказала директорка.

Водночас місцевий телеграм-канал дізнався, що одній з вчительок стріла з арбалета наскрізь пробила руку.

Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. Вона заходила в кожну аудиторію, яка їй попадалася на дорозі, та стріляла.

«Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя», – написали у соцмережі.