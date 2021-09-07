На Київщині знайшли хлопчика, який через двійки не повернувся додому (фото, відео)

Про зникнення сина батьки повідомили лише через п'ять годин

Впродовж дня правоохоронці відшукали двох підлітків

У Фастові правоохоронці відшукали восьмирічного хлопчика, який через низькі бали пішов зі школи і не повернувся додому. Про це повідомив у Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«У Фастові розшукали восьмирічного Єгора, який сьогодні о 12 дня в розпачі пішов зі школи через низькі бали. Отримав дві двійки, викинув портфель і додому не повернувся», – розповів правоохоронець.

Телефону хлопчик при собі не мав, а батьки повідомили про зникнення сина лише через п'ять годин.

«Ми одразу підняли на пошуки школяра весь особовий склад поліції району, і вже за кілька годин знайшли Єгора та повернули сина батькам», – повідомив Нєбитов.

Єгор став другою дитиною, яку за сьогодні правоохоронці оперативно розшукали на Фастівщині.

«Зранку через конфлікт із матір’ю пішла із дому 14-річна Ганна. Ювенальні поліцейські швидко встановили місцезнаходження дівчини і заспокоїли рідних», – розповів поліцейський.

Поліція провела виховну розмову з обома школярами та закликала батьків і вчителів бути уважними до проблем дітей та уникати ситуацій, коли вони змушені тікати або шукати вихід зі складних ситуацій наодинці.

Нагадаємо, поліція порушила кримінальну справу через аварію за участі мера Вознесенська Євгенія Величка. Автомобіль градоначальника зіткнувся з пасажирським автобусом.

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