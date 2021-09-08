Познайомилися в мережі: на Солом’янці чоловік зґвалтував та пограбував жінку

Поліцейські з’ясували, що до скоєння злочину причетний раніше судимий мешканець столиці, 1982 року народження

За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна

Поліцейські Києва затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на киянку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Жінка познайомилась із чоловіком на сайті знайомств та домовилась з ним про зустріч. Опинившись наодинці, зловмисник під погрозою ножа зґвалтував потерпілу та відібрав особисті речі. Оперативники розшукали кривдника, а слідчий розпочав досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що до чергової частини Солом’янського управління поліції звернулась 24–річна місцева мешканка та повідомила про те, що в її квартирі на вулиці Кавказькій її зґвалтував чоловік та відібрав особисті речі. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я.

Поліцейські з’ясували, що напередодні потерпіла познайомилась із чоловіком на сайті знайомств та домовилась із ним про особисту зустріч:

«Опинившись наодинці, зловмисник почав погрожувати заявниці ножем, затягнув її до квартири, де зв’язав та заклеїв рот клейкою стрічкою, аби вона не кликала на допомогу. Після цього правопорушник зґвалтував господарку помешкання, забрав у неї два мобільних телефони, гроші та інші особисті речі й втік» – розповів виконуючий обов’язки начальника Солом’янського управління поліції Іван Жук.

Поліцейські з’ясували, що до скоєння злочину причетний раніше судимий мешканець столиці, 1982 року народження. Поліцейські встановили місцезнаходження нападника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою ми повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України – це розбійний напад, також вирішуємо питання щодо притягнення його до відповідальності за частиною першою статті 152 – це зґвалтування та обрання запобіжного заходу», – додав Жук.

За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві чоловік зґвалтував жінку на першому побаченні.

Як раніше повідомлялося, столичні поліцейські затримали уродженця Хмельниччини за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на мешканку Києва.

Раніше у соцмережі з'явилась інформація, що в Києві поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у спробі зґвалтування та розбійному нападі на працівницю комунального підприємства «Київпастранс»