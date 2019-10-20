У Київській області підозрюваний раптово помер під час затримання поліцейськими
Чоловіка затримали через бійку в будинку
Для затримання хулігана ввели план-перехоплення
У селищі Баришівка Київської області підозрюваний у хуліганстві раптово помер під час затримання поліцейськими.
Інцидент стався вранці у суботу, 19 жовтня, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.
За даними поліції, 33-річний чоловік влаштував бійку в будинку, під час якої потрощив меблі, поранив ножем брата дружини, а потім втік на автомобілі.
Для його затримання у Київській області ввели план-перехоплення. Коли його розшукали, він чинив опір та накинувся на поліцейських із ножем.
Після того як поліцейські його знешкодили, затриманому поступово ставало зле. Викликані медики зі швидкої не змогли врятувати чоловіка.
У поліції зауважили, що на тілі померлого не виявили ніяких тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) та за частиною 1 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Про смерть затриманого повідомлено прокуратуру та ДБР.
Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, повідомили про підозру у катуванні двом працівникам патрульної поліції Васильківського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.