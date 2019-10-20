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    У Київській області підозрюваний раптово помер під час затримання поліцейськими

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    <p>Чоловіка затримали через бійку в&nbsp;будинку</p> - У Київській області підозрюваний раптово помер під час затримання поліцейськими

    Чоловіка затримали через бійку в будинку

    Фото поліції Київської області

    Для затримання хулігана ввели план-перехоплення

    У селищі Баришівка Київської області підозрюваний у хуліганстві раптово помер під час затримання поліцейськими.

    Інцидент стався вранці у суботу, 19 жовтня, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

    За даними поліції, 33-річний чоловік влаштував бійку в будинку, під час якої потрощив меблі, поранив ножем брата дружини, а потім втік на автомобілі.

    Для його затримання у Київській області ввели план-перехоплення. Коли його розшукали, він чинив опір та накинувся на поліцейських із ножем.

    Після того як поліцейські його знешкодили, затриманому поступово ставало зле. Викликані медики зі швидкої не змогли врятувати чоловіка.

    У поліції зауважили, що на тілі померлого не виявили ніяких тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) та за частиною 1 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

    Про смерть затриманого повідомлено прокуратуру та ДБР.

    Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, повідомили про підозру у катуванні двом працівникам патрульної поліції Васильківського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

    кримінал смерть Київщина чоловік
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