У Київській області підозрюваний раптово помер під час затримання поліцейськими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіка затримали через бійку в будинку Фото поліції Київської області

Для затримання хулігана ввели план-перехоплення

У селищі Баришівка Київської області підозрюваний у хуліганстві раптово помер під час затримання поліцейськими.

Інцидент стався вранці у суботу, 19 жовтня, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

За даними поліції, 33-річний чоловік влаштував бійку в будинку, під час якої потрощив меблі, поранив ножем брата дружини, а потім втік на автомобілі.

Для його затримання у Київській області ввели план-перехоплення. Коли його розшукали, він чинив опір та накинувся на поліцейських із ножем.

Після того як поліцейські його знешкодили, затриманому поступово ставало зле. Викликані медики зі швидкої не змогли врятувати чоловіка.

У поліції зауважили, що на тілі померлого не виявили ніяких тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) та за частиною 1 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Про смерть затриманого повідомлено прокуратуру та ДБР.

Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, повідомили про підозру у катуванні двом працівникам патрульної поліції Васильківського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.