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Знищення «Мрії»: СБУ повідомила деталі розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Знищення «Мрії»: СБУ повідомила деталі розслідування
Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення
фото з відкритих джерел

Службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака

Служба безпеки України встановлює усі обставини знищення літака АН-225 «Мрія» і зокрема те, чому керівництво ДП «Антонов» не вжило усіх необхідних заходів для його збереження. Співробітники СБУ спільно з представниками Офісу Генпрокурора провели низку обшуків у рамках відповідного кримінального провадження. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака. Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків.

«Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення. Водночас під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів», – йдеться в повідомленні.

Так, колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку. За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич. Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників. 

За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинних дій фігуранта та інших осіб, винних у знищенні АН-225 «Мрія».

Нагадаємо, наприкінці лютого поточного року унаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 «Мрія».

Командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що літак «Мрія» можна було врятувати. За його словами, держпідприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на п’ять років у німецькому Лейпцигу. Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

Наприкінці березня державний концерн «Укроборонпром» відсторонив від роботи директора «Антонова» Сергія Бичкова. А 4 квітня очільник концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав наказ про звільнення Бичкова.

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Теги: окупанти росія війна Мрія

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