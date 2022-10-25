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Ексглава Нацбанку, якого розшукує НАБУ, дав про себе знати

Надія Клочко
glavcom.ua
Ексглава Нацбанку, якого розшукує НАБУ, дав про себе знати
Кирило Шевченко прокоментував оголошення його у розшук
фото з відкритих джерел

Кирило Шевченко заявив, що не ховається від правоохоронців у Євросоюзі

Ексголова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку «є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства». Про це він написав у Facebook.

«Вважаю за необхідне прокоментувати повідомлення про те, що НАБУ та САП оголосили мене в розшук. Оголошують в розшук тих, хто переховується», – зазначив Шевченко.

Експосадовець запевнив, що він співпрацює зі слідством. Він також зазначив, що перебуває у одній із країн Європейського Союзу. 

«Перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС, я офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцезнаходження. Офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання мені приміщення для організації відеозв’язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит. Таким чином, я подав усі відповідні клопотання та зробив усі необхідні дії щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством», – написав він.

Шевченко висловив думку, що оголошення його у розшук «є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства».

Але вочевидь питання не в процедурах юриспруденції. Із цієї «нафталінової» справи хочуть зліпити «перемогу». Вважаю, що оголошення мене у розшук за викладених вище обставин є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства. У своїй правоті я впевнений. Закликаю НАБУ все ж таки забезпечити відкритість, прозорість та неупередженість процесу. Це ще називають – fairplay», – підсумував колишній очільник Нацбанку.

Ексглава Нацбанку, якого розшукує НАБУ, дав про себе знати фото 1

Нагадаємо, 24 жовтня Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук трьох посадовців «Укргазбанку», причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них і колишній голова Нацбанку Кирило Тимошенко

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва «Укргазбанком».

За даними слідства, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання грошових коштів. З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідство встановило, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

Додамо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку може замінити Андрій Пишний.

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Теги: НАБУ Кирило Шевченко Нацбанк

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