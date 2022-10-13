Знищення «Мрії»: СБУ перевіряє працівників «Антонова»

Літак «Мрія» був знищений на початку повномасштабного вторгнення Росії

Працівники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження перевіряють службовців державного підприємства «Антонов» щодо імовірної співпраці з Росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія» на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, повідомляє «Укрінформ».

«Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами ДП «Антонов» допомоги іноземній державі – РФ – або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 «Мрія» та інших під час військової агресії збройних сил Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справу розслідують у Головному слідчому управлінні СБУ. Слідчі дії тривають, у справі проведено низку експертиз.

Крім того, в Офісі генпрокурора поінформували, що працівники Головного слідчого управління Нацполіції також розслідують справу за фактом неналежного виконання посадовцями «Антонова» своїх службових обов’язків. Зокрема, не здійснено евакуацію літака Ан-225 «Мрія», що призвело до його знищення під час військової агресії збройних сил російської федерації.

Нагадаємо, наприкінці лютого поточного року унаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 «Мрія».

Командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що літак «Мрія» можна було врятувати. За його словами, держпідприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на п’ять років у німецькому Лейпцигу. Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

Наприкінці березня державний концерн «Укроборонпром» відсторонив від роботи директора «Антонова» Сергія Бичкова. А 4 квітня очільник концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав наказ про звільнення Бичкова.