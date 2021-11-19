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    У Криму за хабар в особливо великому розмірі затримано «міністерку культури»

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    &laquo;Міністерка культури&raquo;&nbsp;Криму Новосельську затримали у справі про хабар 25 млн рублів - У Криму за хабар в особливо великому розмірі затримано «міністерку культури»
    «Міністерка культури» Криму Новосельську затримали у справі про хабар 25 млн рублів
    фото з відкритих джерел

    Новосельська очолює «міністерство культури» Криму з лютого 2014 року

    «Міністерку культури» Криму Аріну Новосельську, підконтрольну Росії, затримали за отримання хабаря в розмірі $340 тис. (25 млн рублів), їй висунули звинувачення. Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету Росії.

    «Порушено кримінальну справу стосовно міністра культури Республіки Крим Віри (відомої як Аріна – ред.) Новосельської за ознаками злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК Росії (отримання хабара в особливо великому розмірі)», – йдеться у повідомленні.

    За версією слідства, у 2018 році Новосельська, використовуючи повноваження посади, отримала від бенефіціара ТОВ «Меандр» хабар у розмірі 25 млн рублів за загальне заступництво при виконанні зазначеним товариством будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Будівництво Кримського державного центру дитячого театру» (відомий як Театр ляльок – ред.).

    Повідомляється, що за місцями проживання та роботи Новосельської проведено обшуки за сприяння МВС Росії та ФСБ Росії.

    Новосельську затримано, її звинувачено в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Вирішується питання про обрання обвинуваченій запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Розслідування кримінальної справи триває.

    Публічних коментарів Новосельської з приводу звинувачень Слідкому Росії немає.

    Нагадаємо, під час святкової лінійки 1 вересня в окупованому Криму «міністерка культури» шокувала своїм виглядом батьків та дітей.

    Аріна Новосельська не раз давала привід для жартів і гарячих обговорень у соціальних мережах. Перед цим вона осоромилася на нараді за участю глави республіки, нецензурно вилаявшись у прямому ефірі. Новосельську підвела техніка, коли випадково включився мікрофон.

    Невдалим для «міністерки» стало і порівняння грифонів на Мітридатських сходах у Керчі з орлолевами, які «охороняють вхід у пекло».

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    Теги: Крим ФСБ хабар будівництво культура
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    У Криму за хабар в особливо великому розмірі затримано «міністерку культури»