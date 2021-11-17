Командир «ДНР», який відповідав за озброєння бойовиків, отримав 10 років тюрми

Обвинувачений стрімко «зростав» у званнях, які присвоювали бойовики «ДНР» – з «лейтенанта» до «майора» протягом 2014-2019 років (на фото зліва)

Допитана у суді колишня медсестра терористів підтвердила: обвинувачений звітував кураторам ФСБ Росії

Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винним заступника командира з озброєння першого мотострілецького батальйону «11 полку 1 АК ДНР» Ігоря Істратія у діяльності терористичної організації і призначив 10 років в’язниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 12 листопада.

Обвинувачений, який народився в Донецьку, у травні 2014 року доєднався до лав терористичної організації «Донецька народна республіка». Спочатку його зарахували на посаду інструктора штабу гаубичного самохідного артилерійського дивізіону «11 полку 1 АК ДНР». Потім признчалили командиром роти мотострілецького батальйону з присвоєнням військового звання - лейтенант». «Дослужившись» до посади заступника командира з озброєння, обвинувачений здійснював командування та безпосередньо брав участь у боях між проросійським терористичним угрупуванням та військовослужбовцями Збройних Сил України за опорні позиції «Алмаз-0», «Алмаз-1», «Алмаз-2» в околицях Авдіївки Донецької області.

Суд з'ясував, що бойовик «ДНР» був обізнаним стосовно того, що проти розпочато кримінальне провадження, але ігнорував виклики до суду і переховувався від слідства. Водночас Феміда вважала, що вина Ігоря Істратія у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, підтверджується дослідженими доказами, зокрема, свідченнями очевидців, письмовими доказами і дослідженими безпосередньо в суді відео та аудіозаписами.

Безпосередньо суд допитав колишню медсестру терористів. За її словами, обвинувачений стрімко «зростав» у званнях, які присвоювали бойовики «ДНР» – з «лейтенанта» до «майора» протягом 2014-2019 років.

Вона додала: він співпрацював з відділом взаємодії, де служили співробітники ФСБ Росії та звітував їм.

Суд зауважив, що відбування покарання обвинуваченого варто рахувати з моменту його затримання.

Як повідомляв «Главком», на початку жовтня Приморський районний суд Маріуполя Донецької області затвердив угоду про визнання винуватості танкіста «ДНР» Артема Костенка, обвинуваченого в участі в терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність України та призначив вісім років позбавлення волі.

Бойовика затримали українські бійці, коли він намагався перетнути лінію розмежування. Під час допиту Костенко дав цікаві свідчення. Розповів, що його підрозділом «ДНР» керував росіянин. Наголосив, що «русские считали себя, как цари» у незаконному угрупуванні, де він «служив». Додав, що інші терористи, як і він, часто «сидять» на важких наркотиках.