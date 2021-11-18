Суд через середній палець: Леросу обрали запобіжний захід

За словами Лероса, середній палець він показав не посадовцям чи інституту влади, а особисто Володимиру Зеленському та Андрію Єрмаку

Прокурор просив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт, втім суддя відхилив прохання

Печерський суд обрав запобіжний захід народному депутату Гео Леросу: суддя не задовольнив прохання прокурора відправити його під цілодобовий домашній арешт. Про це стало відомо з трансляції засідання Печерського суду.

Тож, суд обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на два місяці. Також народного депутата зобов’язали здати закордонний паспорт.

Прокурор просив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт, втім суддя відхилив прохання.

Лерос у залі суду відзначив, що здивований, що йому обрали особисте зобов'язання. Нардеп заявив, що не боїться режиму президента Володимира Зеленського і його команди.

Також, за словами нардепа, середній палець він показав не посадовцям чи інституту влади, а особисто Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку.

Як відомо, прокуратура просила суд відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт.

16 листопада суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака.

Нагадаємо, на днях позафракційний народний депутат Гео Лерос повідомив, що йому вручили ще одну підозру. Цього разу вона стосується відео щодо брата голови Офісу президента Дениса Єрмака.

Торік в інтерв'ю «Главкому» Гео Лерос розповів, що проти нього порушено кілька кримінальних справ, які були відкриті на нього після скандалу з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Все про Єрмак-скандал читайте тут.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафракційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

До слова, 28 жовтня Лерос анонсував вручення йому «якоїсь сфабрикованої підозри»

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