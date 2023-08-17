Звільнення військкомів. Зеленський увів в дію рішення РНБО

Останнім часом в Україні стали резонансними скандали, пов'язані з керівництвом військкоматів

Звільнення обласних воєнкомів. Зеленський ввів в дію рішення РНБО

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Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів. Про це стало відомо із відповідного указу глави держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 серпня 2023 року «Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України», - йдеться у документі.

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Нагадаємо, процес звільнення всіх обласних військкомів відбуватиметься швидко. Списки військових, які можуть замінити їх, вже складено. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. Представник президента зазначив, що списки військових, які можуть замінити військкомів та які не дискредитуватимуть себе, – складений. Водночас не йдеться про командирів або ж офіцерів, які на сьогодні командують бойовими підрозділами.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах.