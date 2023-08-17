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Звільнення військкомів. Зеленський увів в дію рішення РНБО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільнення військкомів. Зеленський увів в дію рішення РНБО
фото з відкритих джерел

Останнім часом в Україні стали резонансними скандали, пов'язані з керівництвом військкоматів

Звільнення обласних воєнкомів. Зеленський ввів в дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів. Про це стало відомо із відповідного указу глави держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 серпня 2023 року «Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України», - йдеться у документі.

Нагадаємо, процес звільнення всіх обласних військкомів відбуватиметься швидко. Списки військових, які можуть замінити їх, вже складено. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. Представник президента зазначив, що списки військових, які можуть замінити військкомів та які не дискредитуватимуть себе, – складений. Водночас не йдеться про командирів або ж офіцерів, які на сьогодні командують бойовими підрозділами.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах.

Теги: військові Володимир Зеленський президент звільнення фронт

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