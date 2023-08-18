Має форму та зброю: як 7-річний школяр служить у військкоматі (відео)

У майбутньому хлопчик планує стати військовослужбовцем

7-річний Ілля Радько приходить до Сумського міського центру комплектування майже щодня. Має вже свою форму та зброю. Зауважує – нині допомагає військовослужбовцям, а у майбутньому і сам ним планує стати. Про своє захоплення він розповів «Суспільному».

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«Я гуляв біля військкомату, десь тут на території й у мене прийшла ідея – а чого б мені там не працювати. Спочатку я потис руку і потім це все почалось», – каже школяр Ілля Радько.

Хлопчик живе у сусідньому будинку, тож самостійно приходить на службу майже щодня.

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«Я відчиняю ворота, охороняю ворота. Можу до п'яти, можу до шести, а можу навіть до восьми. Мені тут подобається, мені тут комфортно», – наголошує Ілля.

Зараз, ділиться школяр, має повний комплект військового одягу та зброю. Усе це йому подарували працівники центру комплектування.

«Спочатку в мене тільки кепка і шорти були воєнні. А тепер у мене вже вся форма є. Тепер у мене і камуфляжна футболка є. Цей військовий, який мені подарував форму, потім подарував мені такий автомат, він хоч навчальний, але все одно. Не справжній же мені давати», – каже Ілля.

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«Хлопець молодець, допомагає відчиняти ворота, дивиться якщо хтось хоче пройти – підкаже. У нього було завдання, я давав особисто, по фізпідготовці. Ще не перевіряв виконав чи не виконав. Він повинен був зранку віджиматись», – пояснює військовослужбовець Володимир.

Ходити до центру комплектування почав з травня 2023 року, розповідає Ілля. Рідні вдома його підтримали.

«Коли я сказав бабусі, що мені подарували форму, вона така: «Як тебе пустили на такий охороняємий об’єкт?» – переповідає школяр.

«Ми одразу здивувались. Думали, що може не можна там, а коли дозволили їхнє керівництво, то ми підтримали його – хай ходить хлопчик займається. Розповідає, що йому тут дуже подобається, його тут всі знають, поважають», – пояснює бабуся Ольга Редько.

7-річний Ілля Радько фото: Суспільне

На свій день народження школяр замовив у батьків собаку, а на Новий рік хоче додаткову амуніцію.

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«Таку рацію дитячу, де можна розмовляти, одну я дам одному військовому, а одна буде в мене, і якщо що ми будемо зв’язуватись», – ділиться планами Ілля.

У майбутньому хлопець планує стати військовослужбовцем. Коли розпочнеться навчання у школі, говорить Ілля, свою службу покидати не збирається. Після уроків буде приходити на пост. «Мені подобається, що я відчуваю себе тут у безпеці з воєнними», – каже школяр.

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