Змушував підлеглих будувати дім. Посадовець військової частини на Одещині отримав підозру

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Про це повідомляє пресслужба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ДБР, із серпня 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати для нього маєток під Одесою.

«Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

4 фото На весь екран







Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах.

Повідомлялося, що процес звільнення всіх обласних військкомів відбуватиметься швидко. Списки військових, які можуть замінити їх, вже складено. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. Представник президента зазначив, що списки військових, які можуть замінити військкомів та які не дискредитуватимуть себе, – складений. Водночас не йдеться про командирів або ж офіцерів, які на сьогодні командують бойовими підрозділами.