Зеленський звільнить всіх обласних воєнкомів. Звернення (відео)

Зеленський: Керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна

В Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах. Про це у зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

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«Наші рішення. Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування», – заявив Зеленський.

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Реалізувати це рішення повинен Головком Валерій Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ, наголосив голова держави.

Зеленський також зауважив, що ті воєнкоми й посадовці, які мають погони, але щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення у випадку, якщо вони хочуть зберегти звання та довести свою гідність, мають відправитись на фронт.

«Підкреслю: армія не є й ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони й вигоду, точно – під суд», – завершив Зеленський.

Загалом відкрито вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів, оголошено 33 підозри.

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Нагадаємо, що 11 серпня президент Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки військкоматів. Під час перевірки правоохоронці виявили випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації.

Зазначимо, що в Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю €3 млн 700 тис.