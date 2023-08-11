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Зеленський звільнить всіх обласних воєнкомів. Звернення (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський звільнить всіх обласних воєнкомів. Звернення (відео)
Загалом відкрито уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів, оголошено 33 підозри
скріншот з відео

Зеленський: Керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна

В Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах. Про це у зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Наші рішення. Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування», – заявив Зеленський.

Реалізувати це рішення повинен Головком Валерій Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ, наголосив голова держави.

Зеленський також зауважив, що ті воєнкоми й посадовці, які мають погони, але щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення у випадку, якщо вони хочуть зберегти звання та довести свою гідність, мають відправитись на фронт.

«Підкреслю: армія не є й ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони й вигоду, точно – під суд», – завершив Зеленський.

Загалом відкрито вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів, оголошено 33 підозри.

Нагадаємо, що 11 серпня президент Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки військкоматів. Під час перевірки правоохоронці виявили випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації.

Зазначимо, що в Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю €3 млн 700 тис.

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Теги: Володимир Зеленський військомат

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