Facebook видалив мережу акаунтів російської розвідки, які прикидалися журналістами

Фейкові акаунти працювали на форумах та на багатьох платформах соцмедіа

Україна увійшла у перелік країн, де з 2017 року виявили найбільше ботоферм у соціальних мережах. Наприклад, тільки у 2020 році Facebook заблокував мережу акаунтів російських спецслужб, що працювала в Україні. Про це йдеться у звіті Facebook щодо загроз, виявлених у 2017-2020 роках.

Так, у цей період Україна увійшла до топ-5 країн-джерел мереж з координованою неприродною поведінкою (CAB), або ж ботоферм.

Компанія виявила 8 мереж ботоферм, які походили з України, зокрема три з них були пов'язані з PR-агентствами та дві – з політичними партіями.

Окрім того, Україна увійшла до переліку країн, що найчастіше ставали ціллю операцій впливу (IO), що у Facebook розуміють як «скоординовані зусилля з метою маніпулювання чи впливу на публічні обговорення задля стратегічної мети».

Так, у Facebook видалили 11 іноземних ботоферм, що працювали в Україні, та 6 – «місцевих».

Фото: Скриншот/Facebook

У Facebook пригадали, що на початку 2020 року видалили мережу акаунтів та груп, пов’язаної з російськими спецслужбами, яка працювала здебільшого в Україні, а також у сусідніх країнах.

За даними компанії, для мережі створювали фейкові персони, які діяли на форумах блогів та часто одразу на кількох платформах соцмереж.

Кожен такий акаунт вимагає часу та грошей на створення, тому їх намагалися створити максимально правдоподібно і помітити їх було нелегко. Так, наприклад, коли журналісти перевіряли якусь «персону» у Facebook, вона могла мати акаунт і в Instagram, що могло створити враження, що це справді жива людина.

Такі боти видавали себе за громадських журналістів та намагалися зв'язатися з політиками, справжніми медійниками та іншими громадськими діячами якогось регіону.

Однак, у Facebook кажуть, що попри «витончений характер» операцій з такими ботофермами, вони не мали значного успіху чи уваги.

Також за квітень 2021 року Facebook виявив і видалив дві мережі ботів, що загалом налічували майже 600 акаунтів і 400 сторінок. Їхня діяльність пов’язана зі «Слугою народу», «Довірою», а також підсанкційними Андрієм Деркачем і Петром Журавлем.

Напередодні СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма.