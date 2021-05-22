З сайту ліквідованої райдержадміністрації прибрали рекламу наркотиків

Про нове наповнення сторінки Чигиринської райдержадміністрації повідомили шоковані користувачі

З ліквідацією більшості старих районів у країні стали вакантними десятки доменних адрес колишніх районних рад та адміністрацій, деякі з яких отримали нових власників та почали використовуватись у протиправних цілях. Зокрема на сайті ліквідованої внаслідок перерайонування Чигиринської РДА зʼявилася реклама наймасштабнішого російського даркнет-ринку з торгівлі наркотиками Hydra.

Увагу на нове наповнення сторінки звернув користувач Facebook Петро Власенко. «Чигирин, ви там зовсім тойво, на сайті РДА Гідру рекламувати?», – написав зокрема він.

Так вигляділа сторінка сайту Чигиринської РДА

Як переконалися журналісти «Главкому», станом на сьогодні згадана сторінка не відкривається. При цьому реєстрантом адреси продовжує значитися Чигиринська РДА.

Чигиринський район – колишній район у складі Черкаської області, розташовувався у її південній частині на правому березі Дніпра і був ліквідований відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року, та включений до складу нового Черкаського району.

Нагадаємо, що у підручнику з української мови для 10 класу авторства відомого мовознавця Олександра Авраменка знайшли посилання на сайт з порнографією, який використовував адресу колишньої сторінки Новомиргородської РДА Полтавської області.