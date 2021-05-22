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    З сайту ліквідованої райдержадміністрації прибрали рекламу наркотиків

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    На сайті ліквідованого українського району прописалася реклама російського наркодилера <br /> - З сайту ліквідованої райдержадміністрації прибрали рекламу наркотиків

    На сайті ліквідованого українського району прописалася реклама російського наркодилера

    Ілюстративне фото

    Про нове наповнення сторінки Чигиринської райдержадміністрації повідомили шоковані користувачі

    З ліквідацією більшості старих районів у країні стали вакантними десятки доменних адрес колишніх районних рад та адміністрацій, деякі з яких отримали нових власників та почали використовуватись у протиправних цілях. Зокрема на сайті ліквідованої внаслідок перерайонування Чигиринської РДА зʼявилася реклама наймасштабнішого російського даркнет-ринку з торгівлі наркотиками Hydra.

    Увагу на нове наповнення сторінки звернув користувач Facebook Петро Власенко. «Чигирин, ви там зовсім тойво, на сайті РДА Гідру рекламувати?», – написав зокрема він.

    Так вигляділа сторінка сайту Чигиринської РДА

    Так вигляділа сторінка сайту Чигиринської РДА

    Як переконалися журналісти «Главкому», станом на сьогодні згадана сторінка не відкривається. При цьому реєстрантом адреси продовжує значитися Чигиринська РДА.

    Чигиринський район – колишній район у складі Черкаської області, розташовувався у її південній частині на правому березі Дніпра і був ліквідований відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року, та включений до складу нового Черкаського району.

    Нагадаємо, що у підручнику з української мови для 10 класу авторства відомого мовознавця Олександра Авраменка знайшли посилання на сайт з порнографією, який використовував адресу колишньої сторінки Новомиргородської РДА Полтавської області.

    Теги: децентралізація наркотики Полтавщина Черкащина Facebook реклама
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    З сайту ліквідованої райдержадміністрації прибрали рекламу наркотиків