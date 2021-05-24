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    СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма (фото)

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    У Черкасах викрили проросійську ботоферму - СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма (фото)
    У Черкасах викрили проросійську ботоферму
    Фото: СБУ

    Очільник ботоферми розповсюджував фейкову інформацію про Україну

    У Черкасах правоохоронці викрили та припинили діяльність проросійської ботоферми. Ботоферма займалася дестабілізацією ситуації в Україні. Про це повідомила Служба безпеки України.

    Як встановили правоохоронці, ботоферму «підтримував» мешканець Черкас у підсобці власної компанії. Підозрюваний забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам.

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    СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма (фото)
    СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма (фото)
    СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма (фото)
    СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма (фото)
    СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма (фото)
    СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма (фото)

    «Підприємець використовував сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Розрахунок за послуги отримував криптовалютою та через російські віртуальні платіжні системи, заборонені на підставі рішення РНБО України», – розповіли в СБУ.

    Правоохоронці задокументували, що інтернет-агітатори використовували цю ботоферму для розповсюдження дезінформацію про події на Донбасі, а також проросійської пропаганди, спрямованої на штучну дестабілізацію ситуації в Україні та повалення конституційного ладу.

    «У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до функціонування ботоферми», – зазначили в СБУ, додавши, що у мешканця Черкас вже пройшли обшуки.

    Також нагадаємо, що СБУ накрила «фабрику» фейкових ковід-довідок.

    Теги: СБУ РНБО Черкаси технології
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    СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма (фото)