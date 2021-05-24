СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма (фото)

Очільник ботоферми розповсюджував фейкову інформацію про Україну

У Черкасах правоохоронці викрили та припинили діяльність проросійської ботоферми. Ботоферма займалася дестабілізацією ситуації в Україні. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як встановили правоохоронці, ботоферму «підтримував» мешканець Черкас у підсобці власної компанії. Підозрюваний забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам.

«Підприємець використовував сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Розрахунок за послуги отримував криптовалютою та через російські віртуальні платіжні системи, заборонені на підставі рішення РНБО України», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці задокументували, що інтернет-агітатори використовували цю ботоферму для розповсюдження дезінформацію про події на Донбасі, а також проросійської пропаганди, спрямованої на штучну дестабілізацію ситуації в Україні та повалення конституційного ладу.

«У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до функціонування ботоферми», – зазначили в СБУ, додавши, що у мешканця Черкас вже пройшли обшуки.

Також нагадаємо, що СБУ накрила «фабрику» фейкових ковід-довідок.