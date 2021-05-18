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    Названо найпопулярніші сайти в Україні у квітні 2021 року

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    Найпопулярнішим сайтом в Україні лишається локальна версія Google - Названо найпопулярніші сайти в Україні у квітні 2021 року
    Найпопулярнішим сайтом в Україні лишається локальна версія Google
    Фото з відкритих джерел

    Опубліковано дослідження найбільш популярних в Україні сайтів за квітень 2021 року

    Компанія Kantar опублікувала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за квітень 2021 року. Згідно з даними сервісу, у цьому місяці зменшилась активність користувачів в інтернет-магазинах та маркетплейсах.

    Попри загальну втрату в охопленнях, сайти Rozetka.com.ua, Prom.ua, Olx.ua входять в Топ-10 сайтів України. Окрім цього, до рейтингу потрапив онлайн-магазин Epicentrk.ua (18-е місце).

    А ось новини продовжують цікавити українців. Найпопулярніші новинні ресурси у квітні: Pravda.com.ua (12-те місце) та Bbc.com (16-те місце).

    Дані: Kantar
    Дані: Kantar

    Запроваджені карантинні обмеження вплинули на поновлення популярності ресурсу Naurok.com.ua. Також до рейтингу повернувся портал Osvita.ua. Трійка лідерів залишається незмінною: Google, Youtube, Facebook.

    Дослідження Kantar CMeter desktop і mobile інтернет-користувачів у віці 14-70 років об’єднує дані з 3-х джерел:

    • Site-centric-лічильники, інтегровані в сайти;
    • Frame-centric-лічильники встановлені в фреймі банерної мережі;
    • User-centric-панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах.

    Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

    Джерело: ITC.ua

    Теги: Google рейтинг Facebook YouTube
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    Названо найпопулярніші сайти в Україні у квітні 2021 року